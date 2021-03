Frisiersalon ist Ziel von Einbrechern

Velpke. Unbekannte sind in einen Frisiersalon am Weideweg eingebrochen. Die Tatzeit lag nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 8.25 Uhr. Eine Angestellte habe den Vorfall am Mittwochmorgen bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Die Unbekannten, so die Polizei, öffneten mit brachialer Gewalt die Eingangstür und gelangten so ins Innere des Friseursalons. Anschließend öffneten und durchwühlten sie Schubladen und Schränke auf der Suche nach Bargeld. Danach seien sie unerkannt geflüchtet.

Ob und was ihnen hierbei genau in die Hände fiel, so die Polizei, werde noch ermittelt. Auch die Schadenshöhe sei demzufolge noch offen. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Velpke, (05351) 5210.

red