Grasleben. Ostern lädt die Marientaler Klosterkirche ein. In der evangelischen Kirche in Grasleben sind Alle Veranstaltungen bis 11. April abgesagt.

Keine Gottesdienste in Grasleben, dafür in Mariental

Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirche St. Maria in Grasleben hat beschlossen, bis einschließlich 11. April keine Präsenzgottesdienste mehr anzubieten. Damit wird laut einer Mitteilung der Empfehlung der Bund-Länder-Konferenz gefolgt, in den kommenden Wochen Kontakte soweit wie möglich zu vermeiden, um ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen zu verhindern.

Die benachbarte Marientaler Klosterkirche halte aber aufgrund anderer lokaler und räumlicher Gegebenheiten vorerst an Präsenzgottesdiensten fest. So gebe es die Möglichkeit, die Gottesdienste an Karfreitag und an den Ostertagen dort zu besuchen.

Digitale Andachten auf der Gemeinde-Homepage

Darüber hinaus gebe es auf der Gemeinde-Homepage das Angebot von digitalen Andachten. Wie Pfarrerin Silvia Koch-Barche mitteilt, wird zu folgenden Gottesdiensten eingeladen: Karfreitag findet um 15 Uhr eine gemeinsame Andacht für alle Dörfer des Pfarrbezirks zur Sterbestunde Jesu in der Klosterkirche statt, Karsamstag um 22 Uhr eine Osternachtfeier in der Klosterkirche.

Diese wird von den Künstlerinnen Annetta Müller (Gesang) und Nina Sinitsiya (Klavier) musikalisch gestaltet. Für beide Gottesdienste ist eine Anmeldung per E-Mail an mariental.buero@lk-bs.de oder unter (05357) 714 oder (0171) 9584631 erforderlich.

Stationen-Rundweg für Familien und Einzelne

Ostersonntag gibt es für Familien und Einzelne einen Stationen-Rundweg „Ostern kunterbunt“, der von Kita und Hort „Abenteuerland“ vorbereitet und gestaltet wurde. Eigentlich sollte er rund um die Graslebener Kirche aufgebaut werden. Aus Sicherheitsgründen haben Kitaleiterin und Pfarrerin aber beschlossen, den Weg in Mariental aufzubauen. Er führt durch Kirche, Außengelände und Klosterinnenhof. Besinnliche Impulse und Mitmach-Aktionen sollen die Osterbotschaft erfahrbar machen. Da die Klosterkirche jeden Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet sei, gebe es an dem Tag auch keine zeitliche Begrenzung für den Gang durch den Weg. Kirche und Gelände seien zudem so weitläufig, dass Abstandsregeln gut eingehalten werden können.

Ostermontag gibt es Gottesdienste um 9.45 in Barmke und um 11 Uhr in Mariental.

red