Alle Kinder, die ein selbstgebasteltes Oster-Werk am Mittwoch, 31. März, zwischen 15 und 18 Uhr am Fenster des Schöninger Lokals „Schöbi“ an der Ecke Bismarkstraße/Wallstraße abgeben, erhalten dafür im Gegenzug eine kleine Oster-Überraschung.