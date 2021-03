Kaiserdom in Königslutter trotzt Corona mit Osterfreude

Der Kirchenvorstand der Stiftskirchengemeinde Königslutter hat aufgrund der aktuellen angespannten Lage der Pandemie beschlossen, Präsenzgottesdienste an Ostern und darüber hinaus bis zum 11. April abzusagen. Trotzdem gibt es ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm, sodass die Osterbotschaft hoffentlich viele Menschen erreichen kann. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervor.

Ab sofort steht an allen Tagen im Kaiserdom ein großer Osterstrauß bereit, der die Gemeinde zum gemeinsamen Schmücken einlädt. Dort ausliegende Holzostereier können bemalt oder mit Osterwünschen beschriftet werden.

Musik vom Kirchturm

Am Karfreitag um 10 Uhr wird live aus dem Kaiserdom ein Radiogottesdienst unter Mitwirkung von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan, Pfarrerin Ann-Kathrin Rieken und Diakon Niels Respondek übertragen. Für die musikalische Begleitung sorgen das Streichquintett der Camerata Instrumentale Berlin, Eike Christian Schäfer an der Oboe, Francisca Prudencio (Sopran), Antje Siefert (Mezzosopran) und Marco Vassalli (Bariton) unter der Leitung von Propsteikantor Matthias Wengler. Der Gottesdienst wird auf NDR Info und WDR 5 zu hören sein.

Am Karfreitag ab circa 13 Uhr und am Ostersonntag ab 9.30 Uhr werden im Kaiserdom Stationen aufgebaut sein, sodass bis 17 Uhr Besucherinnen und Besucher ganz individuell einen stillen Gottesdienst feiern können. Pfarrerin Rieken wird jeweils am Morgen für eine Stunde im Dom sein. Den ganzen Tag über besteht die Möglichkeit, das Osterlicht nach Hause zu holen. Am Ostersonntag werden um 10 Uhr einige Osterlieder, gespielt von Andreas Schultz, vom Kirchturm zu hören sein.

Andachtstexte an der Wäscheleine

Ab Ostersamstag beginnt laut Mitteilung die Suche nach dem etwas anderen Osterei für Alt und Jung im Kaiserdom: dort sind Ostertüten mit kleinen Überraschungen versteckt. Wer fündig geworden ist, kann sich auf diese Weise Ostern nach Hause holen. Allen Gemeindemitgliedern, die 80 Jahre und älter sind, bringen die Osterhasen der Stiftskirchengemeinde einen Ostergruß nach Hause.

Während der Passionszeit wurden „Kummersteine“ vor dem Kaiserdom niedergelegt. Ostern wird der schwere Stein vom Grab gerollt, so auch von unserem Herzen. Nun sollen die „Kummersteine“ mit Hoffnungssteinen zugebaut werden. Dazu können selbstbemalte Steine zur Kirchen gebracht werden Schon jetzt bis über das ganze Osterfest ist eine am Gemeindehaus am Dom gespannte Wäscheleine mit Andachtstexten und Geschichten zum Mitnehmen bestückt.

Ein Osterspaziergang mit verschiedenen Stationen

Auf dem Youtube-Kanal der Propstei Königslutter wird ab Ostersonntag ein Ostergottesdienst mit Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und Pfarrerin Ann-Kathrin Rieken aus dem Findlingsgarten zu sehen sein. Am Karfreitag und Ostersonntag kann rund um die Uhr eine kurze Andacht angehört werden unter (05353) 9905086.

Am Ostermontag laden die Stadt- und Stiftskirchengemeinde gemeinsam zu einem Osterspaziergang ein. Von 9.30 Uhr bis 17 Uhr können Personen aus einem Haushalt oder Einzelpersonen an verschiedenen Stationen von der Stadtkirche bis zum Dom Osterspuren entdecken. Benötigt werden: die Stationsbeschreibung mit dem Stadtplan, die am Ostermontag in diesem Zeitraum in der Stadtkirche zur Abholung ausliegen, wenn möglich ein Handy und Lust, auf den Spuren der Emmaus-Jünger zu wandeln. Die Texte des Stationsheftes sind als Anregung zu verstehen. Die Verweilzeit an den Stationen bestimmt jeder persönlich. Es können auch nur einige ausgewählte Stationen besucht werden.

Pünktlich zum Osterfest ist der Kaiserdom vom 1. April an täglich von 11 bis 17 Uhr für einen Besuch geöffnet. Die Stiftskirchengemeinde und die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz als Eigentümerin weisen darauf hin, dass während des Aufenthalts im Kaiserdom eine Maske getragen werden muss und die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten sind. Letzteres gilt auch für den Osterspaziergang, heißt es abschließend.

red