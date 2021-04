Das Virtuelle Milchcafé geht in Helmstedt online

Etwas mehr als ein Jahr währt die Pandemie nun und die ersten „Corona-Babys“ feierten bereits ihren ersten Geburtstag. In der Zwischenzeit? Da gab es keine Krabbelkurse, keine Elterncafés, kaum die Möglichkeit, andere Familien mit gleichaltrigen Kindern kennen zu lernen. Aus diesem Grund hat das Netzwerk „Frühe Hilfen des Landkreises Helmstedt“ das virtuelle Milchcafé initiiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am 13. April findet das erste Treffen statt

Ab Dienstag, 13. April, sind (werdende) Eltern mit Kindern bis zu sechs Jahren eingeladen, wöchentlich an den virtuellen Treffen teilzunehmen. Begleitet wird das Milchcafé von Stephanie Herzel-Werner, die als Delfi-Kursleiterin sowie als Beikostberaterin viel Erfahrung und Wissen mitbringe.

Normalerweise organisiere sie Delfi-Kurse in der Wohlfühlecke in Grasleben. Aufgrund der Pandemie hätten auch diese schon viel zu lange nicht mehr stattfinden können. Die virtuellen Treffen finden nun wöchentlich für zwei Stunden ab jeweils 9.30 Uhr statt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Gerade bei Erstgeborenen gibt es viele Fragen

Insbesondere bei erstgeborenen Kindern hätten die Mütter viele Fragen und seien froh über Ansprechpartner und Austausch. Die Hebamme habe allerdings nur ein begrenztes Zeitkontingent zur Nachsorge und Beikostberatung zur Verfügung. Um diese Lücke zu schließen, habe das Netzwerk das Milchcafé initiiert.

Den Zugangslink zu den Treffen erhalten Interessierte nach Anmeldung. Wer Fragen hat oder sich anmelden möchte, kann Herzel-Werner unter (0170) 3894141 und kontakt@herzensdoula-stephi.de kontaktieren oder auf die Website schauen: www.virtuellesmilchcafé.wordpress.com

red