Der Filiale der Heide-Bäckerei Meyer in Wendhausen drohte Anfang 2021 die Schließung. Nach guter Umsatzentwicklung in den ersten Monaten des Jahres ist nun der Fortbestand der Filiale gesichert.

Wendhausen. Der Umsatz in der Heide-Bäckerei Meyer ist gestiegen, und die Filiale an der Hauptstraße in Wendhausen wird nun weiter betrieben.