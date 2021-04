Schöningen. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung an einer Tankstelle an der Hoiersdorfer Straße in Schöningen sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Wer hat den handfesten Streit an einer Tankstelle in Schöningen beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen.

Auseinandersetzung an Schöninger Tankstelle – Zeugen gesucht

Die Polizei in Schöningen sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem Tankstellengelände an der Hoiersdorfer Straße. Das Ganze geschah laut einer Mitteilung von Polizeisprecher Thomas Figge am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr. Im Rahmen der Auseinandersetzung sei auch ein Fahrzeug beteiligt gewesen.

Die Polizei sucht nun zur Aufhellung des Sachverhalts Zeugen, die Geschehnisse zur fraglichen Zeit auf dem Gelände der Tankstelle beobachtet haben.

Zeugen melden sich in der Polizeidienststelle am Burgplatz in Schöningen unter (05352) 95105-0.

red