Einbrecher klauen Zigaretten aus Supermarkt in Velpke

Velpke. Die unbekannten Täter steigen kurz nach Mitternacht am Freitag in das Lebensmittelgeschäft am Weideweg ein.

Einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Velpke registrierte die Polizei am Freitag, 30. April. Unbekannte Täter seien in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Markt am Weideweg eingebrochen und haben Zigaretten und Kleidung gestohlen. Die genaue Schadenshöhe sei demnach noch nicht bekannt.

Nach den bisherigen Ermittlungen löste um 0.48 Uhr die Alarmanlage des Lebensmittelgeschäftes aus. Die wenig später eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass im rückwärtigen Bereich eine Tür aufgebrochen worden war.

Kleidung gestohlen

Bei einer genaueren Absuche wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat im Kassenbereich entdeckt, aus dem eine Vielzahl Zigarettenverpackungen fehlten. Desweiteren wurden von dem oder den unbekannten Tätern diverse Kleidungsstücke entwendet.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter (05351) 521-0 zu melden.

red