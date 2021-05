Der zehnjährige Felix Stadlbauer hatte sich Ende April mit einem Brief an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und an Kultusminister Grant Henrik Tonne gewandt.

