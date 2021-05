Fahrer stirbt bei Unfall auf A2 kurz hinter Helmstedt

Uhrsleben. Einen schrecklichen Unfall mit Todesfolge gab es am Sonntagabend bei Eilsleben auf der A2. Ein Transporter fuhr auf einen LKW auf.

Tödlich endete ein Unfall auf der A2 bei Uhrsleben, bei dem der Fahrer eines Transporters mit hoher Geschwindigkeit auf einen LKW auffuhr. Der Transporterfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 zwischen Hannover und Berlin ist am Sonntagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte, war der Fahrer eines Kleintransporters in Richtung Berlin unterwegs, als er nahe der Anschlussstelle Eilsleben/Uhrsleben auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug krachte.

Transporter-Fahrer stirbt bei Aufprall auf LKW auf A2

Zur Unfallursache liegen noch keine Angaben vor. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch im völlig zerstörten Autowrack verstarb. Um das Unfallopfer zu bergen, kamen die Ortsfeuerwehren Uhrsleben, Ostingersleben und Erxleben zum Einsatz. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Schrecklicher Unfall auf A2 bei Uhrsleben – Fahrer stirbt Schrecklicher Unfall auf A2 bei Uhrsleben – Fahrer stirbt Am Sonntagabend fuhr auf der A2 ein Transporter mit hoher Geschwindigkeit auf einen LKW auf, der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Foto: Matthias Strauß

Beide verunfallten Fahrzeuge wurden durch ein Helmstedter Abschleppunternehmen geborgen. Wegen der Bergungsarbeiten waren zwei Spuren der A2 in Richtung Berlin bis Mitternacht voll gesperrt. Für die Reinigung der ausgetretenen Betriebsstoffe kam die Ölwehr zum Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Nahezu ungebremst mit 170 km/h mit LKW kollidiert

Wie Ersthelfer berichten, war der Transporter mit hoher Geschwindigkeit von mindestens 170 km/h unterwegs, wechselte bereits vor dem Aufprall mehrfach die Spuren. Mit dem LKW kollidierte der Transporter demnach nahezu ungebremst, als dieser auf die Autobahn auffuhr - dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass der Ersthelfer nur noch den Tod feststellen konnte.