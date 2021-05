Helmstedt/Königslutter. Nach ersten Informationen sind in Richtung Hannover fünf Sattelzüge ineinander gekracht. Mindestens ein Lkw-Fahrer kommt bei dem Unfall ums Leben.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Donnerstagnachmittag auf der A2 zwischen Rennau und Königslutter im Einsatz. Nach ersten Informationen der Feuerwehr sind in Richtung Hannover fünf Sattelzüge ineinander gekracht.

Lkw-Fahrer kommt bei Unfall ums Leben

Mindestens ein Lkw-Fahrer kam dabei ums Leben. Die Unfallstelle gleiche einem Trümmerhaufen. Der Verkehr staue sich auf etwa 10 Kilometer.

