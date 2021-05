Einbruch in Helmstedt Einbruch in der Neumärker Straße in Helmstedt

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in der Neumärker Straße in Helmstedt in die Filiale eines Telekommunikationsanbieters eingebrochen. „Was genau die Täter erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Untersuchungen in den nächsten Tagen ergeben“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge.

Gegen 2.50 Uhr wurde die Polizei durch ein Sicherheitsunternehmen über den Einbruch informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter in die Geschäftsräume, nachdem sie die gläserne Eingangstür mit brachialer Gewalt zerstört hatten. Sie entwendeten diverse Mobilgeräte aus den Auslagen und verschwanden im Dunkel der Nacht.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Da sich der Tatort sich in der Innenstadt in einem integrierten Wohn- und Geschäftshaus befindet, hofft die Polizei darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. „Insbesondere das Zerstören der gläsernen Eingangstür dürfte nicht ohne Geräuschentwicklung vonstatten gegangen sein, so dass möglicherweise die Täter auf ihrer Flucht über die Neumärker-, Stoben- oder die Bauerstraße beobachtet worden sind“, vermutet Figge.

Hinweise nimmt die Polizeiwache am Ludgerihof unter der Rufnummer (05351) 5210 entgegen.

red