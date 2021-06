Königslutter. Auf der Landesstraße 290 geriet der Königslutteraner aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wich einem Auto aus und fuhr in einen Graben.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag bei Königslutter ereignet.

Polizei in Helmstedt

Polizei in Helmstedt Motorradfahrer stürzt bei Königslutter und verletzt sich schwer

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer hat sich am vergangenen Sonntag gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 290 ereignet. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand und Aussagen von Zeugen befuhr ein 49 Jahre alter Königslutteraner auf seinem Motorrad aus Richtung Langleber Pfahl in Richtung Königslutter.

In einer Rechtskurve geriet der 49-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier konnte er gerade noch einem entgegenkommenden 80-jährigen Autofahrer aus Braunschweig ausweichen, der mit seinem Wagen in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, wie die Polizei jetzt in einer Mitteilung schreibt.

Hubschrauber bringt den Mann ins Krankenhaus

Der 49-Jährige kam, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Wagen gekommen ist, mit seinem Motorrad nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Seitengraben und kam wenige Meter später zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde zunächst mit einem Rettungswagen zum Landeplatz des Rettungshubschraubers Christoph 30 zum Parkplatz Lutterspring gebracht, der den Verletzten ins Unfallklinikum nach Braunschweig flog.

Die Landesstraße 290 wurde für die Versorgung des Verletzten, die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Motorrades kurzfristig voll gesperrt.

red