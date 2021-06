Autofahrer rast offenbar ungebremst in ein Haus in Schöningen

Unfall im Kreuzungsbereich Büddenstedter Straße/Nicolaistraße in Schöningen: Ein Autofahrer ist scheinbar ungebremst in ein Haus gefahren.

Offenbar ungebremst ist in Schöningen am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ein PKW in ein Haus gerast. Das berichtet die Feuerwehr Schöningen, die zu dem Verkehrsunfall in den Kreuzungsbereich Büddenstedter Straße/Nicolaistraße gerufen wurde.

Ein Autofahrer ist scheinbar ungebremst in ein Haus gefahren. Foto: Privat / Feuerwehr Schöningen

Der Fahrer des Autos sei beim Eintreffen der Wehr am Einsatzort bereits vom Rettungsdienst befreit worden. Die Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Der Kreuzungsbereich war während des Einsatzes voll gesperrt.

Nähere Angaben etwa zur Ursache oder zur Schadenshöhe erfolgten zunächst nicht. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge der Schöninger Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Der Einsatz endete nach knapp einer Stunde.

red