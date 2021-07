Sonderimpfaktion im Impfzentrum Helmstedt

Helmstedt. Wer noch keinen Corona-Impftermin hat, könnte jetzt in Helmstedt schnell einen bekommen. Es gibt eine Sonder-Impfaktion des Impfzentrums.

Das Helmstedter Impfzentrum bietet einen zusätzlichen Impftag an.

Zusätzlichen Impfstoff hat der Landkreis vom Hersteller AstraZeneca zugewiesen bekommen. Deshalb kann das Impfzentrum Helmstedt laut einer Mitteilung am Samstag, 10. Juli, einen zusätzlichen Impftag anbieten.

Impfwillige Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort unter dem Impfportal www.impfportal-niedersachsen.de um einen Termin bemühen. Eine Terminbestätigung kann ausnahmsweise lediglich elektronisch (per E-Mail oder SMS) erfolgen, eine Benachrichtigung per Brief ist nicht möglich.

Kurzentschlossene können auch vor Ort nachfragen

Die Zweitimpfung erfolgt dann nach neun Wochen wieder an einem Samstag. Kurzentschlossene haben auch die Möglichkeit, sich vor Ort zu erkundigen, ob alle Termine vergeben sind. Bei freien Terminen kann eine Terminbuchung direkt vor Ort erfolgen.

An diesen Samstagen wird ausschließlich der Impfstoff von AstraZeneca verimpft. Dieser Impfstoff sei für alle Menschen ab 18 Jahren zugelassen und biete bereits wenige Tage nach der Erstimpfung einen guten Impfschutz. Selbst bei einer Infektion mit dem Coronavirus müsse nicht mehr mit einem schweren Verlauf oder Spätfolgen gerechnet werden.

