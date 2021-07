Jugendliche können sich in Helmstedt impfen lassen

Das Impfzentrum Helmstedt teilt mit, dass sich minderjährige Schülerinnen und Schüler sowohl für den 23. als auch für den 27. Juli noch Impftermine buchen können. Die Buchung sei sowohl über www.impfportal-niedersachsen.de als auch unter (0800) 9988665 möglich, wie es in der Mitteilung heißt. Impftermine stehen an beiden Tagen zurzeit noch ganztägig zur Verfügung.

Die Zweitimpfung erfolge bereits am 30. August, so dass die Impfung rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sei.

Die Impfung erfolgt mit dem Impfstoff von Biontech, jeweils ein Erziehungsberechtigter müsse während der Impfung anwesend sein. Auch volljährige Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich kurzfristig impfen zu lassen.

Das Impfzentrum Helmstedt impfe Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren streng nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Zurzeit gebe es für sie keine allgemeine Impfempfehlung. Die Impfung sei nur nach ausführlicher Aufklärung über mögliche Nebenwirkungen möglich. Informationen unter (05351) 5581-257, E-Mail impfzentrum@landkreis-helmstedt.de.

