Neue Gesellschaft betreibt Begegnungsstätte St. Ludgerus

Die Klosteranlage St. Ludgerus wird künftig von der neu gegründeten Gesellschaft „Kloster St. Ludgerus UG“ betrieben. Das teilte diese am Donnerstagabend mit.

„Nachdem das Bistum Hildesheim im Herbst 2020 entschieden hatte, die Begegnungsstätte Kloster St. Ludgerus in Helmstedt zum 31. Juli 2021 zu schließen, ist die Gemeinde St. Ludgeri in intensive Überlegungen eingetreten, als Eigentümerin der Immobilie die Einrichtung in Eigenregie weiterzuführen. Nun hat sich eine Lösung gefunden. Aus den Reihen der Gemeinde wurde eine Gesellschaft gegründet, die die Bewirtschaftung der Klosteranlage übernehmen wird“, heißt es in der Pressemitteilung. Zum 1. August wolle die neu gegründete Gesellschaft Kloster St. Ludgerus als Ort der Begegnung in Helmstedt anbieten.

Auch der Mensabetrieb für die Grundschule St. Ludgeri soll erhalten bleiben

Das ehemalige Konventgebäude biete dafür ein herausragendes Ambiente. So könne auch der Mensabetrieb für die Grundschule St. Ludgeri weiter gesichert und der Beherbergungsbetrieb für Gruppen und Schulklassen ermöglicht werden. Je nach Entwicklung solle das Angebot sukzessive erweitert werden. „Die restaurierte Klosteranlage war und ist ein Aushängeschild für Helmstedt und soll dies auch bleiben.“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

