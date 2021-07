Ein Ausschnitt der Blühfläche, um die es am Wochenende in Büstedt gehen wird.

Blühpaten-Treffen Am Samstag treffen sich in Büstedt die Blühpaten

Es summt und brummt auf den Blühwiesen in Sichtweite des Guts Büstedt. Dort hat Landwirt Tilmann Schwartzkopff an die 35.000 Quadratmeter Blühfläche angelegt. Mehr als 200 Paten beteiligten sich daran. Und die sind am Samstag, 31. Juli, zwischen 13 und 17 Uhr zum Blühpatentreffen eingeladen.

Die blühende Pracht ist leicht zu finden. Sie liegt an der Verbindungsstrecke von Wahrstedt kommend Richtung Grafhorst rechts mit direktem Blick auf das Gut.

Blühflächen-Projekt ist für den Landwirt nicht neu

Die blühenden Flächen stellen tatsächlich drei verschiedene Projekt dar, denn Blühflächen sind für denn Landwirt nicht neu. In den bunten Mischungen steckt die Erfahrung aus Vorläufer-Blühprojekten, wie er selber sagt. Auf einer Fläche haben Schwartzkopff und sein Team eine der üblichen Blühmischungen aus dem Niedersächsischen Blühflächenprogramm angelegt.

Die zweite Fläche stellt die Fortsetzung des Vorjahresblühprojekts dar. „Dort haben sich im zweiten Jahr ganz andere Pflanzen durchgesetzt“, wie Schwartzkopff am Telefon erklärt. Diese Fläche ist ein ideales Studienfeld und für Schwartzkopff ein wichtiger Erfahrungsschatz. Denn aus diesem heraus entstand zuletzt das dritte Projekt: Es ist eine Fläche mit einer optimierten Saat.

Bienen, Hummeln und unzählige Insekten leben auf der Fläche

Wer sich dieser Tage auch nur einen Moment auf dem Weg aufhält, der sich zwischen den Flächen befindet, hört es summen und surren, Bienen, Hummeln und unzählige Insekten fleuchen jedem Besucher unweigerlich um die Ohren. Ein einzigartiger Ort.

Doch auch für das Niederwild wie Hase, Wachtel oder Fasane sind diese Blühflächen eine Oase und ein Rückzugsort. Wer darüber mehr erfahren will, sollten am Samstag der Jägerschaft gut zuhören. Diese will mit einem Informationsstand vor Ort sein.

Auch Vertreter der Imkerei haben sich angesagt. Vor dem Hintergrund, dass die Blühflächen nicht vorrangig für die Honigbiene geschaffen sind, dürften spannende Gespräche entstehen. Das eine schließt das andere nicht aus.

Besucher erwartet ein lockeres Treffen bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken

Tilmann Schwartzkopff kündigt ein lockeres Treffen bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken an, alles unter Einhaltung der jeweils gültigen Regeln im Rahmen der Corona-Pandemie. Aus diesem Grunde bittet er die Besucher, sich vorab auf der Internetseite des Guts über die aktuelle Lage zu informieren. www.gut-buestedt.de.

red

