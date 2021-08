Helmstedter Pflegeheim-Bewohnerin vermisst – Suche erfolgreich

Große Suchaktion in Helmstedt: Am Freitagabend ist eine 68-jährige Frau als vermisst gemeldet worden. Nachdem gegen 20.40 Uhr die Vermissten-Meldung eingegangen war, nahm die Polizei mit einem Hubschrauber und der Polizeihündin Hera sofort die Suche auf. Im Keller eines Wohnhauses tauchte die Pflegeheim-Bewohnerin schließlich wieder auf. Auch Angehörige hatten sich an der Suche beteiligt

Vermisste Helmstedterin: Keine Lebensgefahr

„Hera befindet sich in Ausbildung zum Personenspürhund und konnte eine Fährte aufnehmen, die jedoch an der Kellertür eines Wohnblocks endete“, berichtet die Polizei. Eine Bewohnerin des Hauses fand die 68-Jährige schließlich „in hilfloser Lage“, so die Polizei, in einem Kellerraum. Die Polizei versorgte die Frau zunächst, anschließend brachten sie Rettungskräfte in das Klinikum Wolfsburg. Lebensgefahr besteht nicht.

feu

