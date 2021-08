Schöningen macht Musik Rock im Schöninger Schlosshof, Pop, Blues und Jazz am Elmhaus

Mit der Tribute-Show der Status-Quo-Coverband „Quotime“ wird die Schöninger Sommerbühne am Freitagabend im Schöninger Schlosshof fortgesetzt.

Schöningen. Die Status-Quo-Coverband „Quotime“ rockt am Freitag im Schöninger Schlosshof. Das Duo „Two smart“ gibt am Samstag ein Konzert am Elmhaus.