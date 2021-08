Helmstedt. Die Polizei hat E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die Marihuana geraucht haben. Einen der Fahrer erwischten die Beamten in flagranti

Einen Mann mit Joint hat die Polizei in Helmstedt auf einem E-Scooter erwischt. Berauscht fuhr noch ein weiterer.

Joint beim Fahren Männer fahren in Helmstedt berauscht mit E-Scootern

Unter Drogeneinfluss waren zwei E-Scooter-Fahrer in Helmstedt unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Weil er am Dienstag um 23.10 Uhr am Südertor ohne Licht mit seinem E-Scooter auf dem Fußweg unterwegs war, fiel ein 31 Jahre alter Rollerfahrer einer Polizeistreife auf. Als sich die Beamten dem 31-Jährigen näherten, überraschte sie, was sie sahen: der Rollerfahrer rauchte, während er fuhr, genüsslich einen Joint.

Fahrer räumt ein, dass er regelmäßig Joints raucht

Die Beamten stoppten den 31-Jährigen und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der Fahrzeugführer räumte ein, dass er regelmäßig und zuletzt vor zwei Tagen einen Joint konsumiere. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von THC.

Am Mittwochmorgen, gegen 3.15 Uhr wurde auf dem Pastorenweg ein weiterer E-Scooter-Fahrer angetroffen und von der Polizei kontrolliert. Auch hier reagierte ein Drogenschnelltest bei dem 30 Jahre alten Helmstedter positiv auf THC.

Zwei E-Scooter-Fahrer werden angezeigt

Beiden E-Scooterfahrern wurde in der Folge im Klinikum in Helmstedt Blutproben entnommen und Anzeigen gefertigt.

