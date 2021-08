Mobiles Impfteam in Helmstedt verimpft zum letzten Mal Biontech

Helmstedt. Am Dienstag können sich Menschen im Fitnessstudio impfen lassen, am Samstag auf dem Helmstedter Markt. Verfügbar sind Biontech und Johnson&Johnson.

Das mobile Team des Impfzentrums Helmstedt ist an diesem Dienstag, 31. August, erneut unterwegs, um Corona-Schutzimpfungen anzubieten. Von 9 bis 19 Uhr stehen die Landkreis-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Helmstedter Fitnessstudio „Easy Fitness“ in der Von-Guericke-Straße bereit. Genutzt werden die Impfstoffe von Johnson&Johnson und Biontech.

Letztgenannter Impfstoff könne – unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten – auch an Minderjährige, die bereits zwölf Jahre oder älter sind, verimpft werden, teilt der Landkreis Helmstedt mit. Das Personal werde dann vor Ort den Termin für die Zweitimpfung mitteilen – diese ist mit dem Vakzin von Johnson&Johnson nicht nötig.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Biontech-Erstimpfungen für Jugendliche bald nur noch beim Arzt möglich

Zudem erklärt die Landkreisverwaltung, dass das mobile Impfteam am Samstag, 4. September, erneut auf dem Helmstedter Markt aufschlägt – und zwar in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. An diesem Tag verimpft das Team des Impfzentrums zum letzten Mal das Mittel von Biontech. „Erstimpfungen von Kindern und Jugendlichen mit Biontech können danach ausschließlich durch niedergelassene Ärzte durchgeführt werden“, so der Landkreis. Auch am 4. September wird der Impfstoff Johnson&Johnson gespritzt.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Das sind die aktuell bundesweit geltenden Coronaregeln: Friseur, Fitnessstudio, Einkaufen: Neue Regeln gelten jetzt. Niedersachsen will noch im August die landesweit geltenden Regelungen erneuern.

Welche Regeln zurzeit in Braunschwieg gelten, lesen Sie hier:Inzidenz in Braunschweig bleibt über 35: Was gilt jetzt?

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de