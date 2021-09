Helmstedter Schüler referieren zur Corona-Pandemie

Helmstedt. Bei den Schüler-Universitätstagen am Donnerstag halten Schüler des Julianums und des Gymnasiums am Bötschenberg Vorträge im Helmstedter Juleum.

Nach den Universitätstagen der Wissenschaftler und Professoren ist am Donnerstag in Helmstedt der Nachwuchs dran: Bei den 15. Schüler-Universitätstagen am Donnerstag von 9 bis etwa 12.30 Uhr im Juleum gibt es Vorträge von Schülerinnen und Schülern des Helmstedter Julianum und dem Gymnasiums am Bötschenberg zu hören.

Passend zum diesjährigen Thema der Uni-Tage „Seuche und Gesellschaft“ drehen sich die meisten der rund 20-minütigen Vorträge um das Corona-Virus. Die Schüler durchleuchten die Pandemie aus verschiedenen Blickwinkeln. So setzt sich Leon Golus mit dem Einfluss von Corona auf die Demokratie auseinander, während Gordon Schridde historische und gegenwärtige Debatten um eine Impfpflicht behandelt.

Um Fake News in den Sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Virus geht es beim Vortrag von Francesca Jeß. Angelina Steinbrecht referiert zu den Auswirkungen der Pandemie auf Schüler und Lehrkräfte. Louis Finkelmann hingegen interessiert sich für den Einfluss von Corona auf Sprache und Denken.

Helmstedter Schüler untersuchen Trumps Populismus und ökologische Landwirtschaft

Doch auch andere Themen spielen in den Schülervorträgen eine Rolle. So setzt sich Antonia Marawi mit der Medienpräsenz des Populisten Donald Trump auseinander und Sarah Khater trägt zu den Folgen ökologischer Landwirtschaft für Mensch und Umwelt vor. Basis ihrer Vorträge bilden die Facharbeiten der Schüler.

Auch die Moderation des Vormittags wird von Schülern übernommen, nämlich von Sophia Kramer und Marvin Becker und Fabian Spelly.

15. Helmstedter Schüler-Universitätstage, Donnerstag, 30. September, Juleum, Collegienstr. 1, Helmstedt, 9 bis ca. 12.30 Uhr

