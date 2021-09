Ein 24-Jähriger wurde vor einer Kneipe in Helmstedt angegriffen. (Symbolfoto)

Körperverletzung Mann attackiert 24-Jährigen vor einer Kneipe in Helmstedt

Am Freitagabend kam es vor einem Lokal in der Straße Papenberg zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 24-Jähriger verletzt wurde, wie die Polizei mitteilt. Gegen 23.40 Uhr seien der 24-Jährige und ein Mann vor der Kneipe in Streit geraten. Der 24-Jährige sei körperlich angegriffen worden.

Kurze Zeit später taucht der Unbekannte wieder vor dem Lokal auf

Nachdem ein Unbeteiligter dazwischengegangen sei und beide getrennt habe, sei der Unbekannte in Richtung Edelhöfe verschwunden. Kurze Zeit später habe er wieder vor dem Lokal gestanden und den 24-Jährigen mit einem gefährlichen Gegenstand attackiert. Danach sei er in Richtung Markt geflüchtet. Er war 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, hatte lange zum Zopf gebundene schwarze Haare und einen längeren Bart. Er trug eine dunkle Hose und ein schwarzes Oberteil. Hinweise an (05351) 5210.

red

