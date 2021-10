Helmstedt. Vor allem junge Igel werden aktuell bei der Helmstedterin Uta Offelmann abgegeben. Seit drei Jahren kümmert sie sich um in Not geratene Tiere.

Auch in Helmstedt werden in Not geratene Igel versorgt.

Notfallstelle für Igel Helmstedterin hilft in Not geratenen Igeln

Fast täglich bekommt Uta Offelmann derzeit neue, vor allem junge Igel ins Haus. Sie kümmert sich seit drei Jahren um in Not geratene Stacheltiere. Für den Nabu Helmstedt ist sie nach Vereinsangaben eine wichtige Hilfe, denn jahrelang hätten junge oder verletzte Igel in das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde gebracht werden müssen.

Die Jungtiere namens Kalle und Teddy seien aktuell 2 von 15 Igeln, die momentan von Uta Offelmann in Helmstedt versorgt werden, heißt es. Die kleinen Säuger seien Findelkinder. Nicht immer sei menschliche Hilfe sofort notwendig. Aber es kann laut Nabu einiges falsch gemacht werden.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Igel ziehen sich zurück, wenn Bodentemperatur dauerhaft unter Null fällt

Dazu gehöre die Aufnahme von Igeln im Haus oder Stall, weil man meine, sie könnten erfrieren oder verhungern. Selbst junge Igel, die Ende September geboren worden seien, würden meistens noch ausreichend von der Mutter versorgt. Erst wenn die Bodentemperatur dauerhaft unter dem Gefrierpunkt liege, zögen sich die Igel komplett zurück. Wer dann noch zu leicht sei, benötige Hilfe.

Ein Brei aus mit Wasser verdünntem Katzen- oder Hundefutter könne in einer flachen Schale als Futter angeboten werden. Milch hingegen sei für Igel lebensgefährlich. Manche Jungigel vermissten ihre Mutter, weil Menschen sie aus falsch verstandener Hilfsbereitschaft mitgenommen hätten.

Jungtiere könnten Hunden oder Katzen zum Opfer fallen

Die Jungtiere verhungerten oder könnten Opfer von Katzen oder Hunden werden. Sei ein Igel verletzt, verharre lange Zeit an einer Stelle oder liege ausgestreckt am Boden, bestehe Lebensgefahr für ihn. Auch sollten Keller- oder Fensterschächte abgedeckt werden. Gräben, aber auch Teiche mit steilen Uferkanten könnten mit Brettern und Ausstiegshilfen gesichert werden, rät der Nabu.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de