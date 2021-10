Einbrecher stehlen in Flechtorf Schmuck und Uhren

Schmuck und Armbanduhren in noch festzustellendem Wert haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Alt-Campen-Straße in Flechtorf erbeutet. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 9.15 und 15.50 Uhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume des Wohnhauses. Dabei fielen ihnen eine gefüllte Schmuckschatulle und diverse Armbanduhren in die Hände.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Danach verließen die Täter den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter von Nachbarn oder Passanten beobachtet wurden.

Hinweise an die Polizeistation in Lehre oder (05353) 94105-0.

red

