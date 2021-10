Kontrolle auf A2 bei Helmstedt: Frau flieht in gestohlenem Audi

Eine Frau ist am frühen Donnerstagmorgen mit einem gestohlenen Audi vor der Polizei geflohen. Dabei hatte sie einen Unfall und verletzte sich schwer.

Wie die Polizei berichtet, wollten Zivilfahnder den zuvor in Wolfsburg gestohlenen Audi auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Rennau kontrollieren. Die Fahrerin hielt jedoch nicht an, sondern erhöhte ihre Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Osten weiter. An der Anschlussstelle Irxleben in Sachsen-Anhalt verließ die Fahrerin des Audis die Autobahn und verunfallte dabei.

Rettungskräfte bringen Fahrerin ins Krankenhaus

Hierbei verletzte sich die 22-Jährige schwer. Die ihr folgenden Polizeibeamten leisteten Erste Hilfe. Die Fahrerin wurde anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls des Audis, illegalem Kraftfahrzeugrennen und Hehlerei.

lh

