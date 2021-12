„Spaziergang“ durch Helmstedt ohne Zwischenfälle

Auch am Montag nach Weihnachten trafen sich in der Helmstedter Innenstadt wieder Menschen, um der Versammlung „Montagsspaziergang“ beizuwohnen. Auch diesmal sei in sozialen Netzwerken zu dieser Aktion aufgerufen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

In Helmstedt trafen sich demnach gegen 19 Uhr etwa 80 Personen vor dem Rathaus. Die Versammlung bewegte sich über die Straßen in der Helmstedter Innenstadt und wuchs in deren Verlauf auf etwa 100 Personen an. Gegen 20 Uhr kehrte der Aufzug auf den Rathausvorplatz zurück, wo sich die Versammlung auflöste.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei habe die Versammlung begleitet, in deren Verlauf es zu keinerlei Zwischenfällen gekommen sei.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de