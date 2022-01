Ruhiger Jahreswechsel für Feuerwehren im Kreis Helmstedt

Helmstedt. In Lehre mussten die Brandschützer in der Silvesternacht zwei brennende Altkleidercontainer löschen.

Für die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Helmstedt verlief die Silvesternacht recht ruhig, berichtet Kreisfeuerwehrsprecher Andreas Meißner. „Die Feuerwehr Lehre musste nach Mitternacht zu zwei brennenden Altkleidercontainern ausrücken, die Einsätze dort dauerten je etwa eine Stunde.“

Bereits am späten Silvester-Nachmittag war die Feuerwehr Schöningen im Einsatz: Der Schornstein eines Gebäudes an der Wilhelmstraße, so der Verdacht, sei in Brand geraten. Jedoch stellte sich bei der Erkundung heraus, dass der Abzug lediglich stark räucherte.

Kurze Zeit später wurde ein Feuer auf einem Balkon in der Raabestraße in Schöningen gemeldet. „Dort brannte ein Grill. Das Feuer war aber schon von den Bewohnern selbst gelöscht worden. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte von Passanten über einen piependen Rauchmelder informiert. Ein Auslösegrund wurde jedoch nicht festgestellt.“

Auch die Feuerwehren aus Grasleben und aus Wendhausen, so der , waren am Silvester-Nachmittag zu Hilfe gerufen worden: Sie hatten jeweils eine Betriebsmittelspur zu beseitigen.

red

