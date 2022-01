Helmstedts Arbeitslosenquote auf Vor-Corona-Niveau

Im Dezember 2021 ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Helmstedt leicht um 15 Personen auf 9874 gesunken. Im Vergleich zum Dezember 2020 sind es damit 886 oder 8,2 Prozent weniger Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote liegt insgesamt bei 4,6 Prozent und damit leicht unter dem Vorjahresniveau.

„Zum Jahresende blieb die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk insgesamt nahezu konstant“, erläutert Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt. Bezogen auf die Situation allein im Landkreis Helmstedt (ohne Gifhorn und Wolfsburg), ergeben sich folgende Zahlen: Hier waren im Dezember 2718 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 14 oder 0,5 Prozent mehr als im Vormonat und 340 beziehungsweise 11,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote beträgt somit 5,4 Prozent und liegt damit 0,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau.

Regional betrachtet, entwickelten sich die Zahlen unterschiedlich. Während die Arbeitslosigkeit im Landkreis Helmstedt und Gifhorn leicht anstieg, sank sie in Wolfsburg. Im Vergleich zum Dezember 2019, also der Vor-Corona Zeit, verzeichnen Gifhorn und Helmstedt wieder nahezu das gleiche Niveau an Arbeitslosenzahlen wie vor der Pandemie. In Wolfsburg ist das allerdings nicht der Fall. Hier sind es noch rund 600 arbeitslose Menschen mehr als Ende 2019.

Beschäftigtenzahl im Landkreis steigt wieder an

Deutlich werden die Auswirkungen der Krise laut Steinmann auch in den Beschäftigtenzahlen: „Die neuen Zahlen vom 30. Juni 2021 zeigen, dass sich die Zahl der Beschäftigten insgesamt im Agenturbezirk um rund 900 Menschen im Vergleich zu Ende Juni 2020 verringert hat. Hier wird besonders deutlich, dass Wolfsburg am stärksten von der Krise betroffen ist, denn während die Beschäftigung in den beiden Landkreisen Helmstedt und Gifhorn im Vergleich zum Vorjahr wieder anstieg, sank sie in Wolfsburg deutlich um rund 1900 Personen.“

3288 offene Stellen im Agenturbezirk

Dennoch, so die Analyse des Agenturleiters, stehen die Zeichen derzeit insgesamt gut: „Die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahr im Agenturbezirk, so auch in Wolfsburg.“ Dort gebe es es derzeit rund 22 Prozent mehr offene Stellen als Ende 2020. „Das lässt uns trotz bestehender Schwierigkeiten und Engpässe optimistisch auf das Jahr 2022 blicken,“ meint Steinmann.

Aktuell sind im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit 3288 offene Stellen gemeldet. Das sind 21,1 Prozent oder 574 mehr als im Dezember 2020.

