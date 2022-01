Helmstedter Helios-Klinik hebt generelles Besuchsverbot auf

Helmstedt. Das Corona-Testzentrum an der Helmstedter Helios-Klinik ist in Betrieb, und es werden für alle kostenlose Antigen-Schnelltests angeboten.

An der Helmstedter Helios-Kliník werden jetzt in einem eigenen Testzentrum Antigen-Schnelltests angeboten.

Die Klinikleitung der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt hat sich laut einer Mitteilung dazu entschlossen, das pandemiebedingt verhängte Besuchsverbot ab sofort wieder zu lockern. Angehörige dürfen demnach montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen zwischen 12 und 18 Uhr zu Besuch kommen. Für Patientenbesuche gelte die 3G-plus-Regel. Das heißt, dass alle Besucherinnen und Besucher unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus einen negativen Testnachweis eines offiziellen Testzentrums benötigen. Ein zu Hause gemachter Selbsttest sei nicht ausreichend.

„Wir wissen, dass wir unseren Patientinnen und Patienten und ihren Familien mit unserem generellen Besuchsverbot viel abverlangt haben. Wenn Angehörige zu Besuch ins Krankenhaus kommen dürfen, fördert das die Genesung. Die Lockerung unseres Besuchsverbots während der Weihnachtsfeiertage hat gezeigt, dass unsere Patienten und Besucher sich sehr verantwortungsbewusst an alle Regelungen und Hygienevorschriften gehalten haben“, wird Matthias Hahn, Klinikgeschäftsführer der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt, in der Mitteilung zitiert.

Alle Besucher müssen beim Betreten der Klinik einen negativen Testnachweis vorlegen

Für Patientenbesuche in der Helios-Klinik Helmstedt gilt: Nur ein Besucher/eine Besucherin pro Patient. Alle Besucherinnen und Besucher müssen beim Betreten der Klinik einen negativen Testnachweis eines offiziellen Testzentrums vorlegen. Als Testnachweis akzeptiert werden entweder ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder ein PCR-Test, der maximal 48 Stunden zurückliegt. Außerdem ist für alle Besucherinnen und Besucher das Tragen einer FFP-2-Maske (ohne Ventil) Pflicht. Auch bei Patientenbesuchen müssen die geltenden Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden.

Patienteneigentum wie Kleidung oder Hilfsmittel, das dringend benötigt wird, kann auch außerhalb der Besuchszeitfenster jederzeit an der Infozentrale im Eingangsbereich der Klinik abgegeben werden.

Helmstedter Klinik hat jetzt eigenes Corona-Testzentrum

Neu ist das eigene Corona-Testzentrum auf dem Klinikgelände: In einem Container rechts neben dem Haupteingang können sich asymptomatische Bürgerinnen und Bürger ab sofort kostenlos per Antigen-Schnelltest auf eine akute Covid-19-Infektion testen lassen. „Mit unserem Testzentrum vor der Klinik haben wir jetzt auch eine Möglichkeit, die 3G-plus-Regel für alle Besucherinnen und Besucher ohne großen Aufwand umzusetzen“, so Matthias Hahn. Termine für Antigen-Schnelltests können online unter clinxident.de/buchung/helios-st-marienberg gebucht werden. Ein Test ist jedoch auch ohne eine vorherige Terminvereinbarung – dann womöglich mit Wartezeit – möglich. Das Abstrich-Ergebnis liegt nach rund 15 Minuten vor.

Interessierte vereinbaren online einen Termin und erhalten per E-Mail einen QR-Code zur Anmeldung des Tests. Wer kein mobiles Endgerät hat, kann die erforderlichen Daten auch handschriftlich eintragen. Das Corona-Testzentrum an der Helios-Klinik, Conringstraße 26, ist montags bis freitags von 9 bis 17.45 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11.30 bis 16.45 Uhr geöffnet.

