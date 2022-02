Lastwagen kippt in Grasleben um und verliert Ladung

Auf der B244/ K56 bei Querenhorst im Landkreis Helmstedt ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, ist ein mit Schotter beladener Lkw aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gekippt. Der Lkw kam seitlich zum Liegen, ein Teil der Ladung ging verloren.

Bergungsunternehmen rückt an

Die Feuerwehren aus Querenhorst, Mariental und Grasleben wurden alarmiert. Der Fahrer des Lasters konnte seine Kabine selbstständig verlassen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Bergungsarbeiten dauerten an, Autofahrer mussten sich bis in den frühen Abend auf Verkehrsbehinderungen und Sperrungen einstellen. Die Straße wurde zunächst grob gereinigt, ausgetretene Flüssigkeiten wurden mit Bindemittel abgestreut. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage erklärte, rückte am frühen Abend ein Bergungsunternehmen an, um den Laster aus dem Graben zu heben.

red

