Zu viele Corona-Fälle: Kindergarten Rieseberg muss schließen

Rieseberg. Sowohl bei den Kindern als auch beim Personal gibt es so viele positive Fälle, dass der Betrieb nicht mehr aufrecht gehalten werden kann.

Neue Regeln für Corona-Tests in Deutschland

Neue Regeln für Corona-Tests in Deutschland

Der Betrieb im Kindergarten Rieseberg kann seit Dienstag nicht mehr aufrecht gehalten werden. Zu viele positive Corona-Fälle sowohl bei den Kindern als auch beim Personal machten eine Schließung unumgänglich, sagte Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe.

Die Schließung sei mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und gelte erst einmal für den Rest dieser Woche. „Wir haben vor, ab Montag wieder zu öffnen“, machte er deutlich. Die Situation sei insgesamt schwierig, betonte er weiter.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hoppe: Keine generelle Vorgehensweise

Zwar sei die Lage in den anderen Kindertagesstätten nicht ganz so zugespitzt wie gerade in Rieseberg, doch überall gebe es vereinzelt positive Fälle. „Insofern ist die jetzt geltende Testpflicht sinnvoll, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren“, stand für ihn fest. Dennoch: „Die Einschläge rücken überall näher mit dieser Omikron-Welle.“ Er hoffte auf das baldige, vorausgesagte Abflachen der Welle.

Lesen Sie auch:

Eine generelle Vorgehensweise für Schließungen von Kindergärten habe die Stadt nicht. Alle Fälle würden im Einzelnen geprüft und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Bereits in der Vergangenheit hatte unter anderem der Kindergarten in Bornum schließen müssen.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de