Dieses Foto zeigt das Hochwasser von 2012 in Warberg. Angesichts von Katastrophen wie in Ahrtal und dem Klimawandel müssen sich auch Orte im Landkreis Helmstedt umstellen. Wie eine niedersächsische Behörde zeigt, sind in Nordkreis-Dörfern auch bewohnte Gebiete von Überflutungen bedroht.