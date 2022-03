Schöningen. Die ehemalige Jugendherberge in Schöningen wurde in den letzten Tagen als Notunterkunft für Kriegsvertriebene hergerichtet.

Krieg in der Ukraine Unterkunft für ukrainische Geflüchtete in Schöningen eröffnet

Die ehemalige Jugendherberge in Schöningen wurde in den letzten Tagen als Notunterkunft für Kriegsvertriebene hergerichtet und am Dienstag für den Betrieb freigegeben. Die ersten ukrainischen Flüchtlinge konnten laut Mitteilung des Landkreises bereits untergebracht werden. Für sie würden nun Wohnungen im Kreisgebiet gesucht. Das Ankunftszentrum Schöningen wurde mit Unterstützung von DRK, THW und der Ortsfeuerwehr Schöningen mit Betten und anderen Einrichtungsgegenständen ausgestattet und hergerichtet. Im Endausbau könnten bis zu 100 Menschen untergebracht werden. Derzeit betrage die Kapazität zirka 70 Personen, die aktuell auch fast ausgeschöpft sei.

Mehrere Notunterkünfte in Vorbereitung

Eine weitere Notunterkunft ist in Esbeck in der ehemaligen Schule in Vorbereitung. Sie könne mit einer Vorlaufzeit von vier bis fünf Tagen einsatzbereit sein und ca. 200 bis 250 Menschen aufnehmen. Eine dritte Möglichkeit könne kurzfristig im DRK-Pflegeheim in Velpke geschaffen werden.

Bei allen genannten Unterkünften handele es sich lediglich um Notunterkünfte. Ziel ist es laut Landkreis, jeden Vertriebenen in Wohnungen dezentral in den Städten und Gemeinden unterzubringen. Vertriebene, die in großer Zahl in Reisebussen oder in Zügen ankommen, werden an die Landesaufnahmebehörde weitergeleitet.

Der Landkreis bittet außerdem darum, derzeit keine Sachspenden im Ankunftszentrum abzugeben. Benötigt würden nur Hygieneartikel und Kleiderschränke. Wie Sie spenden und unterstützen können, finden Sie hier auf einen Blick.

red

