Einbruch in Lehre: Täter verwüsten Werkzeughandel

Flechtorf. Unbekannte sind am Montagmorgen in einen Werkzeughandel in Flechtorf eingebrochen. Sie hinterließen großen Schaden und stahlen einen Transporter.

Am Montagmorgen sind Unbekannte in einen Werkzeughandel in Flechtorf eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen

Bei einem Einbruch in das Firmengelände eines Werkzeughandels in Flechtorf haben unbekannte Täter am Montagmorgen einen hohen Schaden angerichtet. Wie die Polizei berichtet, gelangten mehrere Personen gegen 2 Uhr auf das Grundstück in der Straße „Zum Bauernholz“ und verschafften sich gewaltsam Zugang ins Gebäude.

Dort begaben sie sich scheinbar zielgerichtet in die Büroräume. Geschlossene Türen wurden nach Polizei-Angaben mit zerstörerischer Kraft geöffnet. Die Unbekannten durchsuchten Schränke nach lohnender Beute und fanden Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie verschiedene Fahrzeugschlüssel.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie außerdem:

Täter dürften Umgebung sorgfältig ausgekundschaftet haben

Mit einem der Schlüssel öffneten die Täter einen vor dem Gebäude abgestellten Crafter. Mit laut aufheulendem Motor flüchteten sie in unbekannte Richtung und beschädigten dabei ein parkendes Auto.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder Autofahrern im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind – insbesondere auch in den Tagen zuvor. Wie die Ermittler berichten, dürften die Täter ihr Zielobjekt sorgfältig ausgekundschaftet haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Lehre oder die Rufnummer (05353) 94105-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de