Helmstedt: Geflüchtete aus Ukraine mit Kleidung versorgt

Helmstedt. Die Deutsche Kleiderstiftung hat etwa 50 Geflüchteten aus der Ukraine ermöglicht, sich in Helmstedt mit neuer Kleidung auszustatten.

Ukrainische Flüchtlinge stranden am Wolfsburger Hauptbahnhof

Etwa 50 aus der Ukraine geflüchtete Menschen haben in Helmstedt am Bötschenberg fürs Erste eine Bleibe gefunden. Die meisten Personen kamen nur mit dem, was sie tragen konnten, wie die Deutsche Kleiderstiftung berichtet.

Die Kleiderstiftung hatte alle Flüchtlinge daher eingeladen, sich bei Zweimalschön, dem Charity Shop der Kleiderstiftung, einzukleiden. Ulrich Müller, Vorstand der Stiftung, begrüßte die Geflüchteten als Gäste, die nicht zu bezahlen brauchten. Nach Angaben der Kleiderstiftung waren die Geflohenen sichtlich erfreut und bedienten sich an neuen Textilien, die vom Handel während der Coronapandemie aufgrund der Geschäftsschließungen nicht verkauft wurden sowie an Second Hand Kleidung. Die Frauen unter ihnen freuten sich vor allem über Schuhe und Jacken, einige Jugendliche hatten besonderes Augenmerk auf Sneaker gerichtet, wie Müller berichtet. Die Geflüchteten hätten vor allem warme Kleidung auf ihre Flucht mitgenommen.

Initiiert und umgesetzt wurde die Aktion durch die ehrenamtlichen Kümmerer unter Federführung von Sinja Rüger. Die Aktion wurde, so Müller, mit großer Freude angenommen. „Wärme und Würde“ ist das Leitwort der Deutschen Kleiderstiftung.

