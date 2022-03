Der ASB Helmstedt transportierte in einem Reisebus ukrainische Flüchtlinge, hauptsächlich Frauen und Kinder. Der Landkreis hat an die Landesaufnahmebehörde in Bramsche verwiesen. ASB-Vorsitzender Hans-Jürgen Schünemann sagt, er hätte sich unkompliziertere Hilfe gewünscht. Dieses Symbolfoto zeigt Lydia, einen Kriegsflüchtling aus der Stadt Borodianka mit ihrem 18-Monate alten Sohn Illia auf dem Schoß im Berliner Hauptbahnhof.