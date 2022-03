Jugendlicher in Königslutter mit frisiertem Mofa unterwegs

Der Polizei in Königslutter fiel am Mittwoch ein 15-Jähriger auf, der mit einem veränderten Mofa seine Runden drehte. (Symbolbild)

Die Polizei in Königslutter hat am Mittwoch gegen 17.20 Uhr in der Wilhelm-Bode-Straße einen 15-Jährigen angehalten, weil dessen Mofa frisiert und damit zulassungs- und führerscheinpflichtig ist. Durch die Änderungen an dem Mofa konnte der Jugendliche mit Tempo 80 statt 25 fahren.

Eine Fahrerlaubnis konnte der 15-Jährige allerdings nicht vorweisen, berichtet die Polizei, sodass ihn jetzt ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet. „Den Führerschein wird er nun auch erst einmal vergessen können, denn ihn erwartet aufgrund des Fehlverhaltens eine Führerscheinsperre“, heißt es.

Polizei appelliert: Fahrzeuge nicht eigenmächtig verändern

Die Polizei warnt davor, eigenmächtig Veränderungen an Fahrzeuge vorzunehmen: Durch tiefgreifende Veränderungen erlösche die Betriebserlaubnis, das Fahrzeug sei nicht mehr verkehrssicher, und es könne im Falle eines Verkehrsunfalls zu sogenannten Regressforderungen der Versicherung kommen.

red

