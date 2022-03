Meldeverzug: Helmstedt ordnet Corona-Kontaktnachverfolgung neu

Helmstedt. In der Spitze herrschte ein Meldeverzug von 1800 Corona-Fällen. So kommt die Diskrepanz zwischen Landkreis-Zahlen und RKI zustande.

Den Menschen im Kreis Helmstedt ist es natürlich aufgefallen: Seit einiger Zeit weichen die veröffentlichten Corona-Zahlendes Landkreises deutlich von den Zahlen ab, die das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet. Für Donnerstag, 17. März, etwa meldet das RKI eine Inzidenz von 733,2, der Landkreis hingegen eine Inzidenz von über 1.300 (aktuell noch Stand 16.3.).

Grund für die Diskrepanz ist, dass das Helmstedter Gesundheitsamt durch die hohe Arbeitsbelastung mit der Meldung der Fälle und der Kontaktnachverfolgung kaum hinterherkam. Auch die hohen Inzidenzwerte trugen ihren Teil dazu bei. In der Spitze sei es zu Rückständen von knapp 1.800 Fällen gekommen. Darauf reagiert nun der Landkreis – und ordnet die Kontaktnachverfolgung im Kreis neu.

Corona-Zahlen: Nachverfolgungsteam ist überlastet

Das Nachverfolgungsteam konzentriere sich „nun auf die Kernaufgaben“, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Die vielen neuen Ansteckungen hätten dazu geführt, dass die Weitergabe der Daten an das RKI stark zeitverzögert vonstatten geht. Mit dem RKI habe man in Bezug auf die Altfälle nun eine Verfahrensweise vereinbart, um in Kürze wieder zu gleichlautenden Werten zu kommen.

Wie Geschäftsbereichsleiterin Angela Dynatowski unserer Zeitung bereits vor einer Woche mitteilte, wird die Situation im Gesundheitsamt erst einmal nicht einfacher: Am Donnerstag unterstützen die zehn bisher in der Kontaktnachverfolgung eingesetzten Bundeswehrsoldaten zum letzten Mal – ab Freitag werden sie abgezogen. Das ist eine unmittelbare Folge der militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine. „Dies erschwert die Aufgabenerfüllung zusätzlich“, heißt es auch in der Mitteilung des Landkreises.

Auswirkungen auf die Menschen

Das Nachverfolgungsteam werde sich nun, wie viele andere Gesundheitsämter bereits seit längerem auch, auf die Kernaufgaben konzentrieren müssen. Das hat direkte Auswirkungen auf die Bevölkerung: Ab sofort werde laut Landkreis auf die gesonderte Erfassung der Zahlen der Genesenen, der derzeit Infizierten und der Quarantänefälle verzichtet. Auch die Inzidenzwerte werden künftig nicht mehr am Wochenende aktualisiert.

