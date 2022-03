Unbekannte reißen in Schöningen Heckscheibenwischer ab

Schöningen. Betroffen waren in der Nacht zu Sonntag acht Autos. Sie parkten in der Wallstraße in Schöningen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte in Schöningen mindestens acht geparkte Autos beschädigt. In der Zeit zwischen 20.30 und 8.45 Uhr rissen die Täter die Heckscheibenwischer der Fahrzeuge ab. Die Autos parkten in der Wallstraße.

Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, aber auch weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei Schöningen melden: (05352) 951050.

red

