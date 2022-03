Trickdiebinnen können Schöninger Senioren nicht überlisten

In Schöningen haben zwei Frauen versucht, in die Häuser von älteren Menschen zu gelangen. Die Polizei warnt vor einer speziellen Betrugsmasche.

Zu mehreren versuchten Trickdiebstählen ist es am Dienstagnachmittag in Schöningen gekommen. Die Geschädigten durchschauten die Masche, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Das teilt die Polizei Wolfsburg mit.

Am frühen Dienstagabend meldete sich eine 71-jährige Seniorin bei der Polizei, nachdem wenige Minuten zuvor zwei unbekannte Frauen bei der Schöningerin geklingelt hatten. Beide Frauen hielten ein Klemmbrett in der Hand und baten um eine Unterschrift. Während des kurzen Gespräches gab eine der Unbekannten plötzlich vor, dringend auf die Toilette zu müssen und einen neuen Slip zu benötigen. Zeitgleich bat die zweite Frau um ein Glas Cola.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seniorin ließ unbekannte Frau auf die Toilette gehen

Die Seniorin ließ eine Unbekannte auf die Toilette, verweigerte der anderen Frau jedoch den Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände gestohlen. Laut Polizei kam es am selben Abend zu zwei weiteren Versuchen der unbekannten Frauen, sich Zutritt zu Wohnungen älterer Menschen zu verschaffen. Aufgrund des umsichtigen Verhaltens der Geschädigten, gelang es den Unbekannten nicht.

Die Masche, eine Notlage in Form eines dringenden Toilettenganges oder die Bitte um ein Glas Wasser, um in Wohnungen zu gelangen, ist bekannt. Dennoch warnt die Wolfsburger Polizei erneut davor, unbekannten Personen den Zutritt zu ermöglichen. Die Täterinnen und Täter sind skrupellos genug, Mitleid zu erregen, um die gutmütigen, vornehmlich älteren Menschen, dann zu bestehlen.

Sollte man nicht sicher sein, ob eine Person wirklich in Not ist, ist es ratsam, sich Unterstützung zu holen, so die Polizei. Am besten teilen Betroffene dies laut Polizei auch mit, beispielsweise indem sie sagen, sie riefen einen Nachbarn dazu. Laut Polizei suchten die Täter ich solchen Situationen erfahrungsgemäß das Weite.

Lesen Sie mehr aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de