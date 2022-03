Dana aus Oebisfelde sucht einen Stammzellenspender

Oebisfelde/Helmstedt. Die 41 Jahre alte Dana ist plötzlich an Leukämie erkrankt und braucht einen Stammzellenspender. So kann man ihr helfen.

Dana (3.v.l.) aus Oebisfelde ist an Blutkrebs erkrankt und sucht Stammzellenspender. Die DKMS hilft ihr dabei. Ob man als Spender in Betracht kommt, kann man mit einem simplen Wangenabstrich überprüfen.

Sie kann jeden und zu jeder Zeit treffen, die Diagnose Krebs. Im Februar bekam die 41 Jahre alte Dana aus Oebisfelde sie, konkret: akute myeloische Leukämie (AML). Schnell wurde klar: Die Mutter von vier Kindern im Alter von vier bis 13 Jahren braucht einen Stammzellenspender, einen genetischen Zwilling. Genau den sucht ihre Familie nun mit Hilfe der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), auch Deutsche Stammzellenspenderdatei, nun in einer Online-Aktion. Nach der inzwischen zweiten Chemotherapie hatte Dana trotzdem Kraft für ein Telefonat.

Dana ist Apothekerin in Weferlingen, einem Stadtteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, und ein echter Familienmensch. Ihren Mann und die vier Kinder Enno (4), Greta (8), Bruno (11) und Paula (13) hat sie nun zwei Wochen nicht mehr gesehen. „Na ja, mit dem Handy geht das noch“, sagt sie am Telefon. Und es werden noch Tage hinzukommen, denn nach der Chemo müssen sich die Blutwerte zunächst wieder verbessern und stabilisieren, bevor sie das Krankenhaus verlassen darf. Bis dahin sind Besuche nicht erlaubt. „Nur die Wäsche darf gewechselt werden.“

„Am Anfang fällt man in ein Loch, aber man muss sich rauskämpfen.“

Dass in ihrem Körper etwas nicht stimmt, habe sie bemerkt, als ihr Puls schon bei kleinsten Anstrengungen raste. „Wenn man selber nicht weiterkommt, geht man zum Arzt“, so die erfahrene Apothekerin. An die Diagnose hat sie zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht gedacht. Danach jedoch ging alles ganz schnell. „Ein paar Tage später begann die Therapie schon.“ Zunächst in Stendal und nun in Magdeburg. „Irgendwann war klar, dass es Richtung Stammzellentransplantation geht“, erinnert sie sich.

„Mir geht es eigentlich gut“, sagt sie am Telefon. „Gerade am Anfang fällt man in ein Loch. Aber da muss man sich rauskämpfen. Es bringt ja nichts. Warum soll man Fragen stellen, auf die man keine Antworten bekommt? Ich musste positiv denken.“ Sie tut das ganz besonders für ihre Familie und lebt schon immer im Hier und Jetzt. In großen Schritten könne sie nicht planen, warte vielmehr ab, was als Nächstes kommt, aber: „Ich freue mich tierisch auf zu Hause, die Kinder, meinen Mann. Ich will einfach, dass man ganz normal zu Hause ist, da sein, sich mit den Kindern beschäftigt.“

Ein Wangenabstrich reicht bereits für einen ersten Abgleich

Dana glaubt an Heilung, und deswegen hat sie sich selber schon vor vielen Jahren als potenzielle Stammzellenspenderin bei der DKMS registrieren lassen. „Natürlich ist es jetzt für mich wichtig, einen Spender zu finden. Die Unterstützung der Datenbank ist aber auch wichtig“, sagt sie, und stellt damit ihr eigenes Wohl beinahe hinter das der vielen. Sie hoffe, dass die Online-Registrierungsaktion der DKMS anderen Menschen hilft.

Pamela Kölbl von der DKMS erklärt, was hinter der Registrierungsaktion steckt: „In erster Linie geht es um eine Übereinstimmung der Gewebemerkmale, weshalb wir von einem genetischen Zwilling sprechen“, so die Expertin. Wer zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich online bei der DKMS registrieren, und bekommt ein Registrierungsset zugeschickt. Ein Wangenabstrich reicht, um die Gewebemerkmale zu erfassen für einen ersten Abgleich. Die Probe geht dann zurück an die DKMS.

„Wenn ein Mensch als Spender in Betracht kommt, finden detaillierte Untersuchungen statt. Dann geht es zum Beispiel um den Gesundheitszustand und den Status des Immunsystems“, erklärt Kölbl. Man nenne das Feintypisierung. Passt alles, werde die Transplantation vorbereitet. Dafür bekomme der Spender ein Mittel, das die Bildung von Stammzellen anregt. In 80 Prozent aller Fälle gewännen die Ärzte Stammzellen aus einer Armvene.

Dana will zurück zu ihrer Familie, sie will wieder anderen Menschen als Apothekerin helfen. Doch sie braucht dafür die Hilfe vieler. Wer zum Helden werden will, findet hier alle Informationen: www.dkms.de/dana

