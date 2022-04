Unbekannte brechen in Helmstedter Arztpraxis ein

Auf diesem Symbolfoto sichert eine Polizistin nach einem Einbruch Spuren an einer eingeschlagenen Fensterscheibe. In Helmstedt haben Unbekannte in eine Praxis eingebrochen.

Unbekannte Täter sind in eine Praxis in der Straße Holzberg in Helmstedt eingebrochen. Dabei ließen die Diebe Bargeld und medizinische Geräte mitgehen. Laut Polizei Helmstedt muss die Tat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen passiert sein. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Täter durchwühlen Schränke in der Praxis

Eine Angestellte hatte am Montagabend, 4. April, gegen 19.45 Uhr die Praxis verlassen. Als eine Mitarbeiterin am Dienstagmorgen um kurz nach sieben Uhr zur Arbeit kam, bemerkte sie mehrere durchwühlte Schränke in den Räumlichkeiten und verständigte die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 zu melden. red

