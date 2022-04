Etwa 60 Zuschauer erleben Kontrastpunkte im Juleum Helmstedt

Es war das 199. Juleum Konzert am Ende eines 50 Jahre währenden Zyklus. Und es war eines, das unter denkwürdigen Umständen stattfand. Denn der Krieg in der Ukraine war durchaus gegenwärtig. Am Sonntag gastierten auf Einladung des Helmstedter Kulturvereins und des Staatstheaters Braunschweig im Rahmen des Projekts Grenzenlos Klassik die Mezzosopranistin Isabel Stüber-Malagamba und der Pianist Bernd Glemser in der Aula des Juleum Helmstedt. Sie trugen in der Konzertreihe „Kontrastpunkte“ unter dem Titel „Liebst du um Schönheit“ Werke von Erich Wolfgang Korngold, Friedrich Mendelssohn-Bartholdy und Gustav Mahler vor. Orchesterdirektor Martin Weller führte das Publikum durch das Programm.

Den ersten Kontrastpunkt setzte Pianist Glemser, hörbar und doch nicht hörbar: Er saß vier Minuten und 33 Sekunden lang am Flügel, ohne auch nur einmal die Tasten zu berühren. Der Virtuose hatte Noten von John Cage vor sich, zumindest hätte es laut Programm so sein können. Cage war ein Komponist der „Neuen Musik“. Erahnbar wurden die stummen Klänge einzig durch das Blättern der Partitur. Ansonsten hätte man die berühmte Stecknadel auf den Boden fallen hören können, so still war es im Juleum. Gewollt, wenn man die Frage stellt, ob Kunst und Kultur angesichts aktueller Ereignisse noch eine Antwort haben können oder gar ein Anrecht.

Trauernd, depressiv, hingebungsvoll

Zu hören bekamen die etwa 60 Gäste auf den Stühlen in der Aula anschließend Lieder des Abschieds aus der Feder von Erich Wolfgang Korngold. Bei diesen Liedern wollte sich immer wieder ein Unwohlsein anschleichen, so wunderschön traurig zelebrierten Isabel Stüber-Malagamba und Bernd Glemser sie. Es folgten die „Variations sérieuses“ von Mendelssohn-Bartholdy, ernste Varianten für Klavier. Und zuletzt Gustav Mahler, der Rückert-Lieder vertonte, wieder für Mezzosopran und Klavier. Trauernd, depressiv, hingebungsvoll, sehnsüchtig, selbstverliebt und in Selbstmitleid zerfließend ging es auch hier um Abschied, die Schönheit im Ende des Seins, um Liebe und Tod.

Martin Weller schlug zu Beginn den Bogen von vergangenen schlimmen Zeiten, dem Versuch der Kunst, eine Antwort zu finden, hin in die Gegenwart. Die Antwort darauf wurde im Juleum ausgiebig beklatscht und bekam eine Zugabe von der Bühne. Und auch das Klatschen hatte etwas von Kontrast. Es will angemessen und geübt sein. Die Menschen haben viel verloren und sie verlieren aktuell noch mehr. Aber sie gewinnen auch – Kontrastpunkte, das Programm des Vereins Grenzenlos Klassik könnte auch vom Leben initiiert worden sein.

