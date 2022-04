Lehre. Die Hausarztpraxis von Carmen und Michael Rohmann in Lehre ist übergegangen an Johann-Christoph Schnell. Das Arzt-Ehepaar geht in den Ruhestand.

Personalwechsel in Arztpraxis Hausarztpraxis in Lehre hat einen neuen Chef bekommen

Nach 35 Jahren hat die Hausarztpraxis des Ehepaares Dres. Carmen und Michael Rohmann ein neues Gesicht: Die Nachfolge tritt Dr. Johann-Christoph Schnell an. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Praxis in gute Hände übergeben und so ihren Fortbestand sichern können“, wird Michael Rohmann in einer Mitteilung der Gemeinde zitiert. Er werde den Kollegen noch zweimal wöchentlich in der Praxis unterstützen. „Wir ziehen uns nach und nach zurück“, so Carmen Rohmann.

Schnell ist seit 2019 mit in der Praxis

Seit Ende 2019 arbeite der Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesiologie Johann-Christoph Schnell in der Praxis. Er danke für die gute Zusammenarbeit und für das Vertrauen. „Es freut mich sehr, so nah am eigenen Wohnort eine solche Möglichkeit zu haben“, so Schnell.

Gemeindebürgermeister überreicht Präsente

Gemeindebürgermeister Andreas Busch habe zur Praxisübergabe Präsente überreicht und gutes Gelingen für die nächsten 25 Jahre gewünscht. Dem scheidenden Arztpaar habe er alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand gewünscht und sich im Namen der Gemeinde Lehre für die jahrzehntelange medizinische Versorgung der Menschen bedankt, heißt es in der Mitteilung abschließend.

red

