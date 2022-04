Messe in Velpke Im September findet wieder eine Messe in Velpke statt

Der September, sagt Roland Hage von der Tischlerei Meyer & Com in Velpke, sei ein guter Messemonat. Das gelte sowohl in Sachen Corona als auch planerisch. Darum soll die traditionelle Velpker Messe diesmal nicht im April, sondern im September stattfinden, konkret am 10. und 11. September. Der Veranstaltungsort bleibt: Auf dem Schützenplatz und im Schützenhaus soll sich die geballte Wirtschaftskraft der Samtgemeinde und der Region präsentieren.

2018 fand die letzte Schau in Velpke statt. Und sie zog Menschenmassen in die Nordkreisgemeinde. Traditionell war der April der Messemonat. Doch die allgemeine Situation habe die Planungen für eine Messe im Frühjahr unmöglich gemacht. „Dafür hätten die Planungen bereits im Oktober vergangenen Jahres beginnen müssen. Zu dem Zeitpunkt fehlte den Unternehmen aber die Planungsgrundlage“, so Roland Hage von der Werbegemeinschaft.

Die Zukunft ist ungewiss

Der Hauptorganisator Hage bezieht sich in erster Linie auf die Corona-Pandemie. Diese hatte im Herbst 2021 noch einmal richtig Fahrt aufgenommen und die Unternehmen vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Krankenstände und Materialknappheit sind nur zwei Stichworte. Seit einigen Wochen sorgt auch der Krieg in der Ukraine für Verwerfungen und Angst. Explodierende Energiekosten und allgemein steigende Preise für Baustoffe und Material zwingen die Unternehmen demnach, umzudenken. Die Zukunft scheint ungewiss. „Die Unternehmer machen sich Sorgen und haben Angst“, so Roland Hage, der ergänzt: Corona habe sich auf unterschiedliche Weise auf die Unternehmen ausgewirkt. Die Folgen der aktuellen Lage in der Ukraine aber treffe alle gleichermaßen und mache zudem eine mittelfristige Planung kompliziert.

Dennoch: Die Messe soll stattfinden. „Die Menschen haben richtig Lust auf die Messe.“ Das spiegelten sie ihm wider, schaut Roland Hage voran. Etwa 30 Unternehmen hätten ihre Teilnahme bereits zugesagt, wie der Messechef erklärte, aber: Man habe noch Kapazitäten. Wichtig sei ein breiter Mix. Konkurrenz innerhalb einer Branche etwa solle vermieden werden.

Die Verwaltung will unterstützen, wo sie kann

Aus dem Velpker Rathaus kommen unterdessen ermutigende Worte: „Wir sehen das sehr positiv und wollen die Veranstalter sowohl finanziell als auch administrativ unterstützen, wo wir können“, versprach Verwaltungschef Rüdiger Fricke am Rande eines Pressegespräches im Rathaus. So trete man beim Landkreis dafür ein, dass die Auflagen für die Veranstaltung möglichst beim Notwendigsten bleiben.

Hier bezog sich Fricke besonders auf das Sicherheits- und Brandschutzkonzept für die Messe. Es sei schließlich schon geschrieben, so der Samtgemeindebürgermeister. Vielleicht reiche eine Anpassung. Immerhin: Er habe in dieser Sache positive Signale vom Landkreis erhalten.

Es werde eine andere Messe, sagt Roland Hage. Anders bezieht sich auch auf das Rahmenprogramm. Noch sei man in der Planung. Ob das aber so umfangreich wie in der Vergangenheit ausfallen werde, sei noch nicht klar. „Das muss alles leistbar und umsetzbar bleiben“, so der Messechef. Die Messe werde ehrenamtlich organisiert und durchgeführt. Wer sich präsentieren möchte, wendet sich an den Hauptorganisator Roland Hage, (05364) 966894 oder messe-velpke@meycomp.de

