Welche Festivals und Feste 2022 in Helmstedt anstehen

2022 kommt auch ein Holi-Festival in den Kreis Helmstedt. Dabei werden bunte Farben in die Luft geworfen.

Elm-Drive, Holi-Festival, Altstadtfest und vieles mehr: Die Helmstedterinnen und Helmstedter können sich nach zwei entbehrungsreichen Corona-Jahren auf ein Jahr voller Party, Spaß und Zusammenkünfte freuen. Vor allem aber werden Traditionen weitergeführt, die aufgrund der Pandemie zwischenzeitig auf Eis gelegt werden mussten.

Tanz in den Mai: Los geht es bereits am 30. April. Ab 23 Uhr wird im „Loft Club“ Helmstedt an der Industriestraße 4 mit dem Housekasper in den Mai getanzt. Einlass ist ab 16 Jahren.

Rocknacht: Rockig wird es am 3. Juni: Mit einer Unplugged-Version nimmt das Museum Mechanischer Musikinstrumente die Königslutter Rocknacht wieder auf. Veranstalter ist erstmalig der Kulturverein. Steht der Abend sonst immer dafür, dass mehrere lokale und regionale Bands auftreten, können sich Zuschauende in diesem Jahr auf Akustik-Konzerte der Bands Mr. Nice Guys und Amy Baker freuen. Der Eintritt ist frei.

Dann finden beliebte Klassiker aus dem Kreis Helmstedt statt

Holi-Festival: Wer Lust hat, Farbe zu zeigen, ist beim Holi-Festival am 11. Juni in Helmstedt am „Loft“ genau richtig. Los geht es um 15 Uhr. Tickets können sowohl im Vorverkauf unter eventbrite.de als auch an der Tageskasse gekauft werden.

Elm-Drive: Auto- und Oldtimer-Fans können sich auf den Elm-Drive freuen. Das Oldtimertreffen der besonderen Art findet am 19. Juni statt. Von 11 bis 18 Uhr können die Liebhaberstücke am Schloss Schöningen begutachtet werden. Der Eintritt ist frei. Die Rundfahrt beginnt um 10 Uhr.

Ducksteinfest: Gleich zwei Tage dauert das Ducksteinfest in Königslutter. Der Veranstalter „Heimat- und Verkehrsverein“ plant am ersten Juli-Wochenende, 1. und 2. Juli, ein Fest auf dem Marktplatz. Schon für den Samstagvormittag des 21. Mai wird dort ein Bürgerfrühstück unter freiem Himmel geplant. Der Veranstalter rechnet mit ungefähr 200 Gästen. Ein weiteres Frühstück sei für August angedacht.

Open-Air-Kino und Entspannung beim Yoga

Yoga in der Natur: Wer vom Feiern eine kleine Pause braucht, ist beim Yoga in der Natur im Naturschaugarten Königslutter genau richtig. Am 2. Juli können Interessierte bei leichten Yogaübungen unter Anleitung von Marie Sörensenova entspannen. Der erste Kurs findet von 14 bis 15.30 Uhr, der zweite von 15.45 bis 17.15 Uhr statt. Anmeldungen sind noch bis zum 24. Juni möglich. Kontakt unter: susanne.stabrey@koenigslutter.de

Open-Air-Kino: Das Open-Air-Kino darf im Veranstaltungskalender Helmstedts nicht fehlen. Vom 15. bis 17. Juli werden verschiedene Filme im Schlosshof Schöningen gezeigt. Kontakt unter: 05352512186.

Aerie-Festival: Das Aerie-Festival in Querenhorst geht am 29. und 30. Juli ab 15 Uhr in die dritte Runde. Feierlustige können sich laut Veranstalter nicht nur auf regionale Bands freuen. Die Musiker kommen aus ganz Deutschland in den Kreis Helmstedt und präsentieren ihre Musik aus den Genres Indie, Pop und Rock. Tickets gibt es noch bei Eventim.

Wann steigen das Altstadtfest und das Helmfest

Wolstock: Ausgelassen feiern können Festival-Freunde auch beim Wolstock in Wolsdorf am 6. August. Dann steht nach zwei Jahren Pause die zweite Auflage des privaten Open-Air-Festivals – ein Open-Air von Freunden für Freunde – an. Die Veranstalter haben sich in diesem Jahr etwas Neues überlegt: Vor, zwischen und nach den Bands auf der Hauptbühne legen zwei DJs auf, Siggi und Silas. Fünf Bands spielen am Abend. Bereits nachmittags wird es ein Familien-Programm geben. Auch Campen soll in diesem Jahr möglich sein. Wohnmobilplätze stehen laut Veranstalter zur Verfügung. Mehr Infos gibt es unter: facebook.com/wolstockfestival.de/

Helmfest: Auch die Vorbereitungen für das Metal-Festival „Helmfest“ in Büddenstedt laufen. Das dreitägige Festival mit Camping findet in diesem Jahr vom 11. bis 13. August statt. Metal-Begeisterte können sich unter anderem auf die Death-Metal-Band Endseeker aus Hamburg sowie auf die britische Heavy-Metal-Gruppe Airforce freuen. Tickets gibt es unter helm-fest.de.

Altstadtfest: Das Altstadtfest startet traditionell am ersten September-Wochenende, 2. bis 3. September, auf dem Markt/Heinrichplatz in Helmstedt. „Zwei Tage Altstadtfest locken alle Partygänger in die Innenstadt. Vom Heinrichsplatz über die Kornstraße zum historischen Marktplatz flanieren mehrere tausend Menschen an den Verkaufsständen vorbei“, kündigt Helmstedt aktuell, das Stadtmarketing, an.

Noch mehr Veranstaltungen

Jazz im Park: Jazz-Musik gibt es am 18. September ab 15 Uhr bei „Jazz im Park“ zu hören. In diesem Jahr öffnet die Domäne Schickelsheim ihre Pforten für alle Jazz- und Gartenbegeisterte, informiert der Veranstalter „Braunschweigische Landschaft“. Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf.

Zauber der Travestie: Und wer im Dezember noch immer Lust auf bunte Veranstaltungen hat, der kann am 26. Dezember um 20 Uhr zum Zauber der Travestie im Helmstedter Brunnentheater gehen. Tickets gibt es unter reservix.de.

