Wie Schüler aus Helmstedt die Gebrüder Grimm inszenieren

Ach, diese Hofnarren. Sie haben immer einen Spaß auf Lager, lachen und machen komische Sachen. Doch es lohnt sich, ihnen zuzuhören, denn meist haben sie am Ende Recht. So ist das im Märchen „Die goldene Gans“ von den Gebrüdern Grimm. Am Freitag führte die Theater-AG des sechsten Jahrgangs am Gymnasium Julianum ihre Version des Märchens auf den Brettern der Bühne des Brunnentheaters Bad Helmstedt auf. Im Publikum saßen Mädchen und Jungen aus den vierten Klassen der Grundschulen in Helmstedt. Musikalisch umrahmten die Streicherklassen des fünften und sechsten Jahrgangs am Julianum sowie das Streicherensemble das Geschehen.

Drei Brüder, aber nur einer findet die Gans

Die Handlung auf der Bühne ist rasch erzählt: Die Tochter der Königin muss dringend aufgeheitert werden. Darum verspricht Mama Königin dem Jüngling, der sie zum Lachen bringt, ihre Hand. Der Hofnarr verkündet die Botschaft und zeigt den drei Brüdern Supermann, Schlaukopf und Dummling ein Bild der Prinzessin. Nur Letzterer erkennt Schönheit und Traurigkeit des Mädchens und will ihr Herz erheitern und erobern. Der Vater der drei schickt sie der Reihe nach zum Holzhacken in den Wald. Zunächst Supermann und Schlaukopf, ausgestattet mit bestem Proviant. Zuletzt muss Dummling ran. Im Pausenkorb schlechtes Brot und saures Bier. Er trifft auf eine graue „Alte“, die mitessen und -trinken möchte. Dummling gibt ihr ab und entschuldigt sich für die bescheidenen Gaben. Doch die Alte dankt es ihm und zeigt ihm einen Baum, den er fällen solle. Im Stamm steckt eine goldene Gans.

Am Ende siegt die Wahrhaftigkeit

Dummling denkt nicht an sich. Er will die Gans mit der Prinzessin teilen. Auf dem Weg ins Schloss versuchen Wirtstöchter, eine Feder zu erhaschen, bleiben dafür aber an selbiger hängen. Es entwickelt sich ein amüsantes Spiel von Gier, Habsucht, Heuchelei und Intrige. Denn Mutter Königin will ihre Tochter keinem Dummling geben. Am Ende siegt die Tugend der Wahrhaftigkeit. Die Prinzessin Marie bekommt ihren Hans, so heißt der alles andere als dumme Dummling eigentlich. Und der Narr, der hat alles vorhergesehen, selbst die Falschheit der Königin: „Lieber ein schlauer Narr als eine törichte Königin“, meckert sie, immer wieder ins Publikum.

Eine tolle Gesamtleistung der Schülerinnen und Schüler

Erzähler, Kommentator, und damit der rote Faden für das Geschehen auf der Bühne, war der Narr, komisch und streckenweise gekonnt trotzig, als habe man ihm beim Stolz gepackt. Dargestellt von Nele Stobernack. Neben ihr brillierte der überaus unbefangen und unschuldig daherkommende Dummling, alias Jan Stanek. Mama Königin, gespielt von Anna Blanck, ließ am Ende ihre Hinterlist fallen. Prinzessin Marie, im wahren Leben heißt sie Felicitas Droz, konnte wieder lachen, weil die Gier all jene ohne Tugend an der Gans kleben ließ.

Eine ulkige Inszenierung, die auch die Kinder im Publikum zum Lachen brachte. Die waren am Ende begeistert, und spendierten langen Applaus, ganz besonders für, man wird es ahnen, das süße Paar Marie und Hans und den Narren.

Damit seien aber alle anderen Darsteller auf der Bühne nicht hinten angestellt, im Gegenteil: Es war eine Gesamtleistung, Musik und Chor inbegriffen – besonders vor dem Hintergrund, dass Corona die Kinder zuvor förmlich ausgebremst hatte. Regie führten Gudrun Brederlow, Kathrin Fehse-Huth, Susan Mallon und Sonja Seidel.

