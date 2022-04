Unfall im Kreis Helmstedt – Zwei Verletzte, 53.000 Euro Schaden

Scheppau. Da ein Autofahrer in Scheppau (Kreis Helmstedt) beim Linksabbiegen eine andere Fahrerin übersehen hatte, krachten sie ineinander. Beide sind verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von mindestens 53.000 Euro hat sich am Donnerstagvormittag in Scheppau auf der Straße Zum Rieseberg ereignet.

Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen, so die Polizeimitteilung, befuhr ein 66 Jahre alter Autofahrer gegen 9.30 Uhr die Kreisstraße 5 aus Richtung Lauingen kommend. Beim Linksabbiegen in die Straße Zum Rieseberg übersah er die vorfahrtsberechtigte 31 Jahre Fahrerin eines anderen Autos, welche die Straße Zum Rieseberg aus Richtung Mühlenweg in Richtung der Straße Im Körbchen befuhr.

Beide Fahrer nach Unfall in Scheppau leicht verletzt

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich beide Autofahrer Verletzungen zuzogen. Die 31-Jährige wurde durch eine Rettungswagen-Besatzung versorgt und anschließend ins Klinikum nach Helmstedt gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

